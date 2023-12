Addio a Adelmo Renzi, inventore della mimosa il dolce che ha incantato anche il Giappone

RIETI - Rieti dice addio ad Adelmo Renzi, l'inventore della mimosa, il dolce che ha incantato anche il Giappone, e tra le icone della cucina sabina, gestore inseme alla moglie, per anni, del ristorante Flavio in via Garibaldi.

Renzi è morto, all'età di 93 anni, all'ospedale di Rieti dove ieri pomeriggio era stato ricoverato dopo essersi sentito male nella sua abitazione di Piani di San Filippo dove viveva da sempre. Soccorso da un'autombulanza del 118 richiesta dalle figlie e dalla badante che lo assisteva, Adelmo Renzi è stato trasportato al Pronto soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi e, nel corso della serata, si sono aggravate, fino al punto da rendere inutile ogni sforzo da parte dei medici.

Proprio lo scorso anno, Renzi era stato insignito del titolo di commendatore dal Presidente della repubblica Sergio Mattarella che aveva avuto modo di gustare la mimosa nel corso di un evento ufficiale ed era rimasto particolarmente colpito dai sapori, apprezzando in modo particolare l'impegno profuso dallo chef nel tutelare i prodotti made in Italy.