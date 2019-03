© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stamattina ad Amatrice si è svolta la premiazione del concorso ​“Raccontare per ricostruire. Il sisma attraverso la narrazione delle emittenti regionali”, bandito dal Corecom Lazio e rivolto alle radio e tv locali del Lazio, che meglio hanno saputo raccontare lo sforzo di rilancio delle popolazioni e dei comuni colpiti dal sisma.Il concorso rientra nel progetto “Tv di comunità –Raccontare per ricostruire”, realizzato quest’anno dai Corecom dell’Italia centrale che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Corecom Umbria e che “mediante la narrazione di notizie positive relative a temi di economia, cultura, turismo e legami sociali, hanno voluto dare un reale contributo alla valorizzazione e alla promozione dei territori colpiti dal sisma, attraverso il coinvolgimento delle emittenti televisive e radiofoniche locali”.L’incontro, organizzato in collaborazione con Anci Lazio e Comune di Amatrice è stato anche un confronto tra gli addetti ai lavori su come i territori vengono raccontati dall'emittenza locale, anche per dare voce in chiave positiva alle zone colpite dal sisma nel 2016, attraverso il racconto di “buone notizie”.Le emittenti premiate dalla giuria presieduta dalla giornalista del Tgr Lazio Isabella Di Chio: Telemontegiove per l’area tematica Legami sociali e cultura con il documentario “Capricchia 2018”; Teleuniverso per l’area tematica Economia e turismo con “Voglio andare ad Amatrice e vedere”; l’emittente radiofonica Spazio Radio di Roma per l’area tematica Ambiente e Società con il servizio “Il paese fatto di pietre”. Una menzione speciale, infine, è stata riservata dalla giuria a Gold Tv per il documentario “Amatrice 2018”.