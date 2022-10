Amatrice, cori da tutta Italia per il primo memorial Marcigliano-Carloni. Foto

RIETI - Grande successo per la prima edizione di “Coralmente insieme…per non dimenticare”. Il memorial “Marcigliano – Carloni”, organizzato da Federcori, 1000 voci per ricominciare e Chorus Inside Federazione Cori Lazio, si è svolto la scorsa domenica ed ha visto ben undici partecipanti da tutta Italia. A fare da padroni di casa ovviamente il Coro Città di Amatrice e la Corale di Accumoli.

«Il titolo di questo evento è chiaro, un concerto per non dimenticare ma anche per ricordare tutti i nostri cari amici che sono stati meno fortunati di noi -ha detto il vicesindaco di Amatrice Roberto Serafini- come Comune di Amatrice uno degli obiettivi che ci siamo prefissati è quello di strutturare con cadenza annuale altri eventi come questo, che vanno sostenuti ed ottimizzati. Grazie a tutte le splendide voci che ci hanno accompagnato in questa giornata».

Ecco l’elenco di tutti i partecipanti: Corale Polifonica del Comune di Ausonia, Coro Centonote, Coro Kol Rinà – Voci di Gioia, Coro Polifonico Incontrocanto, Coro Seven Hills, Coro Bibliocanto, Coro Contili, Coro I Fa Diesis, Coro Note controvento.