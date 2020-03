RIETI - A seguito delle analisi effettuate da ArpaLazio sull'acqua della fontana pubblica di Pian De Valli al Terminillo, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha emesso un'ordinanza per il divieto dell'utilizzo dell'acqua per uso umano.



L'ordinanza impone anche verifiche dell'acquedotto per valutare eventuali interventi che si dovessero rendere necessari ed eventualmente l'esecuzione della disinfezione dell'acquedotto stesso. L'utilizzo dell'acqua per uso umano potrà avvenire solo successivamente alla nuova verifica di potabilità della fontana e alla revoca dell'ordinanza odierna.



Acqua pubblica sabina, gestore dell'acquedotto comunale, sta già provvedendo all'affissione di appositi cartelli che vietano l'uso dell'acqua per consumi umani nelle zone interessate e a tutti gli adempimenti del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA