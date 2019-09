RIETI - Rubinetti off limits nel centro di distribuzione Amazon di Passo Corese e in tutti gli stabilimenti del polo della logistica. L'acqua prelevata nel magazzino il 3 settembre è risultata non potabile e il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata, sulla scorta della comunicazione ricevuta dall'ArpaLazio di Rieti, ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo per consumo umano. Provvedimento che riguarda tutti i capannoni presenti all'interno dell'agglomerato industriale. © RIPRODUZIONE RISERVATA