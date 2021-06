Rieti, tour automobilistico della Sabina domenica prossima

Martedì 29 Giugno 2021, 17:44

RIETI - Domenica 4 luglio si svolgerà il “II Tour storico automobilistico dei Borghi della Sabina reatina”, organizzato dall’Automobile Club di Rieti in collaborazione con Aci Storico nell’ambito di “Ruote nella Storia”, il progetto giunto alla sua quarta edizione che per il successo registrato in questi anni propone nel 2021 oltre 60 appuntamenti lungo tutto il territorio nazionale (cinquanta in più rispetto al passato).

L’appuntamento per la carovana sarà alle ore 8.30 presso l’area di parcheggio del Road House Restaurant in Via Salaria 1350. Seguendo il roadbook e con l’assistenza dei commissari di percorso Aci Sport, gli equipaggi arriveranno alle 9.30 a Fara in Sabina, dove le auto saranno esposte nel parcheggio antistante l’Abbazia. Dopo la visita guidata del complesso monumentale e del Museo dell’Olio le vetture partiranno alla volta di Magliano Sabina, lungo un percorso che attraverserà borghi affascinanti come Passo Corese, Poggio Mirteto e Stimigliano. Alle 12.30 le auto sfileranno a Magliano Sabina dove si fermeranno anche a pranzo per conoscere i prodotti tipici del territorio.