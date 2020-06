RIETI - Si é chiusa con tre arresti la rissa con accoltellamento avvenuta nella serata di ieri a Passo Corese dove sono intervenuti i carabineri della stazione di Passo Corese insieme ai colleghi della stazione di Fara Sabina e altri militari della compagnia di Poggio Mirteto.

A finire in manette tre giovani M.F., G.D.J e S.C. Quest'ultimo è il giovane rimasto ferito dal fendente e attualmente ricoverato al Gemelli dove è piantonato. Le sue condizioni di salute migliorano. Gli altri due si trovano agli arresti domiciliari. Denunciato a piede libero per lesioni gravi N.G., il ragazzo che, secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, avrebbe sferrato la coltellata nella colluttazione scaturita con i tre arrestati. Questi, secondo le testimonianze e i filmati registrati dalle telecamere della zona e del bar di piazza Santa Croce, pare che dal pomeriggio avessero iniziato a creare problemi ad altri giovani che si trovavano in piazza della Libertà prima e nel bar poi.

