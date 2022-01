Abitazione in fiamme in Sabina, famiglia salvata da vigili del fuoco e carabinieri

RIETI - Divampa un incendio nella mansarda di un'abitazione che si affaccia sulla Salaria Vecchia, tra Passo Corese e Borgo Santa Maria (Roma) e una famiglia di quattro persone si salva grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto e dei carabinieri della Radiomobile della compagnia mirtense.

L'allarme è scattato intorno all'1, nella notte tra giovedì 27 gennaio e venerdì 28 gennaio, in via Fonte Maraone e le fiamme hanno finito con il divorare una mansarda con due camere da letto: tutto completamente distrutto. Sono stati attimi di grande terrore per i quattro componenti (adulti) della famiglia che, grazie a vigili e carabinieri, sono usciti illesi, nonostante la violenza dell'incendio. In via Fonte Maraone per ore hanno operato due squadre dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto, un'equipe del 118 di Fiano Romano e i militari della Radiomobile di Poggio Mirteto che hanno lavorato insieme ai vigili per effettuare i rilievi. Secondo le prime ricosruzioni, le fiamme potrebbero essere scaturite a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico.