RIETI - In comunione con i giovani del mondo che in queste ore si ritrovano a Panama in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, il grande incontro con Papa Francesco, anche i giovani reatini sono pronti a vivere da lontano un fine settimana ricco di momenti importanti.Si ritrovano oggi al centro pastorale di Santa Rufina dove alle 18.30 il vescovo Domenico proporrà una catechesi.«Un gruppo di giovani reatini sarà a Panama per partecipare alla Gmg – ha commentato il pastore della Chiesa reatina - Mi pare un segno molto bello che dice da un lato l’universalità della Chiesa, che si ritrova attorno a papa Francesco in America Latina, dall’altro del protagonismo dei giovani che desiderano vivere sempre questi momenti in prima persona. A Santa Rufina altri giovani vivranno insieme, in collegamento grazie alla Tv, questo momento della della Gmg con la pastorale giovanile».Questa sera alle 20 la cena al sacco. Alle 21.30 poi partirà la fiaccolata che culminerà nella celebrazione penitenziale nella chiesa del Santissimo Sacramento. Mezz’ora dopo la mezzanotte comincerà la diretta da Panama di Tv2000 grazie alla quale i giovani seguiranno la veglia di preghiera con il Santo Padre.Domani alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Scolari, responsabile della pastorale giovanile, alle 10 sono previsti lavori di gruppo. Alle 14.30 nuovo collegamento da Panama per seguire la celebrazione eucaristica di Papa Francesco.