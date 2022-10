A Santa Rufina i Lions contro il diabete: screening gratuiti per tutti. Foto

RIETI - Al centro sportivo di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, si è svolta oggi la giornata di prevenzione promossa dal Lions Club Cittaducale incentrata sullo screening diabetologico.

Dalle otto del mattino i cittadini hanno trovato a loro disposizione medici di medicina di base, infermieri, specialisti cardiologi, nefrologi e nutrizionisti.

«Quest’anno, come in passato – ha sottolineato il presidente dei Lions Cittaducale Luca Pizzoli - in sintonia con il tema nazionale che è il diabete, ci siamo fatti promotori dello screening rivolto gratuitamente alla popolazione del territorio. Sono venuti cittadini dal comune di Cittaducale, ma anche da tutta la provincia e diversi giovani hanno risposto. L’attività proseguirà anche in futuro a conferma dell’impegno civico a servizio della comunità».

All’iniziativa hanno aderito anche i Lions Clubs Rieti Varrone, Rieti Flavia Gens, Rieti Host, Amatrice Micigliano Terminillo, Antrodoco Host. Una giornata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Cittaducale, la Asl Centro diabetologi di Rieti, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’associazione diabetici, la Croce Rossa di Rieti, la Protezione civile di Cittaducale, il centro anziani di Cittaducale e Santa Rufina.

«Nel diabete che è una malattia cronica molto diffusa e invalidante la prevenzione è importantissima – ha sottolineato la dottoressa Annarita Aleandri, responsabile dell’UOSD Diabetologia di II livello della Asl di Rieti - Abbiamo trovato diverse persone con fattori predisponenti il diabete, alcuni sono stati presi in carico dal servizio e vedremo con il tempo gli effetti di questo screening».

«È stata una giornata favolosa – ha commentato Mario D’Angeli presidente del centro sociale di Santa Rufina - Veniamo da tempi difficili e in molti si sono ritrovati al palasport, la popolazione ha risposto molto bene. C’è voglia di incontrarsi e di fare prevenzione, il centro sociale è sempre in prima linea. Tra le nostre prossime iniziative ci sono attività sociali, corsi di computer, ginnastica, gite e incontri culinari per andare alla scoperta dei cibi della tradizione».

«Abbiamo vari obiettivi – ha aggiunto Arnaldo Gentile, referente del Service promosso oggi - il primo è quello di far emergere il sommerso. Tanti hanno il diabete e non lo sanno. Altro obiettivo è la valutazione di rischio per calcolare la probabilità di sviluppare la malattia diabetica in futuro. Da un punto di vista organizzativo, tutto è stato possibile grazie alla collaborazione dell’ospedale e di vaste realtà. I Lions di Cittaducale hanno una notevole esperienza nel portare avanti iniziative di carattere medico, ma oggi qui sono presenti tutti i Lions e i club della zona A. Li ringrazio per la collaborazione, come ringrazio le associazioni al nostro fianco e il mondo del volontariato. Grazie soprattutto ai tanti medici e operatori sanitari che volontariamente hanno dato vita ad una rete molto collaborativa, che vede al centro la prevenzione».