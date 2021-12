A Rieti nuova emergenza giudici in tribunale, chiesti rinforzi al ministero

RIETI - La tregua è durata poco, neppure due anni, e il tribunale di Rieti è di nuovo in emergenza giudici nel settore penale. A causare l'ennesima crisi è il vuoto nell'organico che si è venuto a creare con il recente trasferimento della dottoressa Virginia Arata al Tar del Lazio e, negli ultimi giorni, con l’assenza di Giorgia Bova che si prolungherà per tutto il 2022. In aggiunta, altri due magistrati impegnati nel settore civile, uno solo dei quali sostituito, hanno ottenuto lo scorso anno il trasferimento a Roma. La situazione, tornata alla normalità dopo la grave emergenza che nel 2018 aveva dimezzato il numero delle toghe a piazza Bachelet, ripristinata con l’arrivo di dieci nuovi giudici vincitori di concorso, distriubiti tra civile e penale, ora è nuovamente in affanno e questo comporterà slittamenti di processi e udienze già fissate, con l’inevitabile prolungamento dei tempi di giustizia.

L’allarme è stato riassunto dal presidente del tribunale, Pierfrancesco de Angelis, in una nota inviata al Consiglio dell’ordine degli avvocati in cui comunica di aver già chiesto al ministero l’invio di un magistrato distrettuale per supplire alla lunga assenza della dottoressa Bova (il posto della Arata sarà invece posto a concorso), disponendo, nel frattempo, un maggiore coinvolgimento dei Got (giudici onorari) Auriemma e Giannitti nella conduzione dei dibattimenti monocratici e nella formazione dei collegi giudicanti, nonché una diversa composizione del Riesame ricorrendo anche a giudici del civile, che vedranno un ulteriore impegno anche dello stesso presidente del tribunale, chiamato ad affrontare un’emergenza dietro l’altra da quando si è insediato a piazza Bachelet.