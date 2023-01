A Rieti giurano in tribunale quattro nuovi avvocati, ottimismo all'Ordine dopo le cancellazioni del 2022

RIETI - Giuramento in tribunale per quattro neo avvocati, un'iniezione di ottimismo per l'Ordine forense di Rieti dopo le tante cancellazioni dall'albo registrate nel 2022. Cerimonia aperta con un minuto di raccoglimento osservato per ricordare la collega avvocata del foro di Roma Martina Scialdone, uccisa nella Capitale dal fidanzato, cui è poi seguito il tradizionale rito della lettura della formula da parte dei neo avvocati davanti al Consiglio direttivo, presieduto da Attilio Ferri. A prestare giuramento sono stati Veronica Civica, Claudia Marinelli, Sandro Marcelli e Marina Farchioni, che hanno svolto la pratica professionale presso gli studi legali Perelli, Principessa, Rufini e Romina Giovanrosa.