A Piazza Bettino Craxi erba alta che invade anche i parcheggi. Foto

RIETI - Nonostante l'impegno quotidiano degli operai comunali, tra le frazioni e i più disparati angoli della città e della perfieria, ci sono zone dove l'incuria e lo sfalcio dell'erba la fa da padrone.

Una di queste è Piazza Bettino Craxi, nella parte alta di Campoloniano, dove a primeggiare sono la vegetazione alta ciuffi d'erba che ormai crescono ovunque, anche sul ciglio della strada tra il marciapiede e il parcheggio circostante. A questo va aggiunta l'inciviltà degli abitanti che, non esenti da colpe e da responsabilità, lasciano le deiezioni dei propri cani sui passaggi pedonali, sui marciapiedi e in piena piazza, dove ancora oggi, col sole d'ottobre a farla da padrone, il pomeriggio si radunano gruppi di giovani per trascorrere qualche ora post-scuola all'aria aperta.

Sulla questione, resa nota e ripresa da diversi abitanti di Campoloniano sui social, è intervenuto in prima persona l'assessore Fabio Nobili, il quale tra un commento di disappunto e l'altro, ci ha tenuto a dire la sua, scrivendo: «Siamo intervenuti recentemente a Piazza Bettino Craxi tenendo conto che le condizioni meteo-climatiche di queste settimane la vegetazione cresce molto rapidamente. Il taglio dell’erba lungo le strade, nei parchi, nei giardini e nelle aiuole della città sta procedendo secondo regolare tabella di marcia e le ditte incaricate dello sfalcio e i tecnici del Verde del Comune e Asm non hanno mai interrotto le attività. A parte alcune criticità che stiamo cercando di affrontare, non si segnalano situazioni fuori dal controllo».

Avendo premesso, per onestà intellettuale e dovere di cronaca, che le operazioni di sfalcio, come ribadisce lo stesso Fabio Nobili, non sono state mai interrotte, va rimarcato che a Piazza Bettino Craxi oggettivamente è di nuovo tempo di interventi. Come testimoniano le foto.