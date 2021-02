Ravenna ko con l'Eurobasket: la Kienergia resta al nono posto. Sconfitta anche San Severo. Risultati XX giornata

RIETI - Spettatrice interessata del ventesimo turno (settima di ritorno) la Kienergia Rieti, che al termine delle tre sfide in programma oggi resta in nona posizione. Nell’anticipo delle 17 Scafati espugna il campo di Pistoia senza troppa problemi: 67-86 il finale in favore dei campani, che mantengono così la terza posizione e accorciano le distanze dal duo di testa. Ma gli incroci che interessavano realmente i reatini erano quelli tra Ebk Roma-Ravenna e San Severo-Cento. L’Ebk si fa trascinare da Olasawere (19 punti) e resta ai piani alti: 71-61 il finale, un risultato che fa respirare la Npc, con Ravenna che resta così dietro ai reatini. A San Severo invece blitz di Cento: 70-78, con gli emiliani sempre più in zona playoff. Il 3 febbraio si è disputato Stella Azzurra - Ferrara (86-70), in favore dei padroni di casa, Forlì - Rieti (3 marzo) e Chieti - Latina (10 marzo) le sfide da recuperare. Ad osservare il turno di riposo è stata Napoli.



Classifica

Forlì 26 (15 gare giocate) e Napoli 26 (17)

Scafati 24 (16)

Ebk Roma 22 (17)

Ferrara 18 (15)

Cento 16 (15)

Pistoia 14 (16) e Chieti 14 (16)

Rieti 12 (16)

Ravenna 10 (15)

San Severo 8 (15) e Latina 8 (15)

Stella Azzurra Roma 4 (14).



