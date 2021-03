Napoli arriverà al PalaSojourner da capolista, Latina insidia la Kienergia

RIETI - Il big match della XXV giornata (riposo per Chieti) del PalaBarbuto tra Napoli e Forlì va ai padroni di casa: 75-69 il finale. Il team di Sacripanti si aggiudica così un fondamentale scontro diretto per la lotta al primo posto. E' dunque vetta a tre, con Forlì e Napoli, c'è anche Scafati: vittoriosa contro Rieti, che nel prossimo turno ospiterà proprio la formazione partenopea.

Negli altri campi tutto facile per l'Ebk Roma, che espugna San Severo grazie alla coppia Gallinat - Olasawere: 53-69 il punteggio finale. L'Ebk annulla così la striscia negativa, mentre San Severo resta seriamente inguaiata nella lotta per non retrocedere. Cento supera Ferrara e fa suo il derby: termina 78-72. Il successo su Ferrara, vale il quinto posto al team di Mecacci.

Risorge anche Latina, che con Passera e Benetti out, supera Ravenna 81-67 trascinata da Lewis (16 punti, 26 di valutazione). E' il secondo successo consecutivo dei pontini, oramai soltanto a due lunghezze da Rieti. E' in programma il 10 aprile invece il match tra Pistoia e Stella Azzurra Roma.

Classifica

Forlì 34 (giocate 21)

Napoli e Scafati 34 (22)

Ebk Roma 26 (22)

Cento 20 (20)

Ferrara 18 (17)

Ravenna e Pistoia 18 (21)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (19)

Latina 12 (18)

San Severo 8 (20)

Stella Azzurra Roma 6 (17)

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA