Quel che resta della Kienergia ci prova a Latina. Rossi: «Situazione difficile ma daremo il massimo»

RIETI - Torna in campo la Kienergia Rieti (ore 18, PalaBianchini), nel recupero della IX di ritorno c’è il derby salvezza contro la Benacquista Latina. Un incrocio che in termini di classifica può valere una stagione, perché con un successo i pontini scavalcherebbero la formazione di Rossi, per la quale in questa fase del campionato è impossibile fare calcoli.

Infatti al PalaBianchini contro la Benacquista degli ex Gramenzi e Passera, rinnovata e in fiducia dagli innesti di Fall e Trotter, va in campo ciò che resta della Npc: appena 7 le rotazioni a disposizione di Rossi, niente da fare infatti per capitan Stefanelli, De Laurentiis e Pepper, bloccati dal Covid. Niente da fare per Amici, non recupera e salta l’ennesimo appuntamento delicato della stagione.

Dunque spazio a Sanguinetti, Piccoli, Ponziani e Taylor, con la speranza di vederlo trascinatore in una squadra in piena emergenza. Gli under Sabatino, Nonkovic e il reatino Frizzarin a disposizione del coach Rossi, che presenta così l’appuntamento del PalaBianchini: «Dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di avere comunque dato il massimo. Come abbiamo messo in crisi Napoli, vogliamo farlo anche con Latina. Puntiamo a giocarci la partita dando il massimo e saremo soddisfatti solo se usciremo dal campo convinti di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. È una situazione molto difficile – commenta Rossi – ormai va così. Credo siamo gli unici ad avere subito un colpo così duro: siamo stati condizionati nel rendimento nella fase più importante della stagione. A questo si aggiunge il fatto che, nel nostro momento migliore, non abbiamo potuto giocare e sono saltate altre partite».



Così in campo

Benacquista Latina: 0 Benetti, 1 Lewis, 3 Trotter, 5 Hajrovic, 8 Piccone, 9 Passera, 10 Mouaha, 11 Baldasso, 20 Raucci, 28 Fall. All. Gramenzi.

Kienergia Rieti: 0 Frizzarin, 5 Sanguinetti, 8 Sabatino, 14 Ponziani, 25 Taylor, 41 Piccoli, 93 Nonkovic, 98 Imperatori, 99 Buccini. All. Rossi.

Arbitri: Ferretti (Te), Pazzaglia (Pu), Pecorella (Bt).



Classifica

Forlì 38 (gare giocate 23);

Napoli e Scafati 36 (23);

Ebk Roma 28 (23);

Cento 22 (22);

Ferrara 20 (19);

Ravenna 20 (22);

Pistoia 18 (22);

Chieti 16 (18);

Rieti 14 (20);

Latina 12 (20);

Stella Azzurra Roma 8 (20);

San Severo 8 (21).

