Il Covid condiziona l'A2, due gare rinviate e il nodo Ravenna-Ferrara. Tra i match spicca Forlì-Ebk

RIETI - La XXII giornata (nona di ritorno, riposa Pistoia) di A2 condizionata dal Covid. Confermata la positività al tampone molecolare di un componente del gruppo squadra della Kienergia Rieti, rinviata a data da destinarsi il match del PalaBianchini contro Latina. Intanto ieri Chieti, atteso dalla sfida interna con la Stella Azzurra, ha comunicato la positività al Covid di due elementi del gruppo squadra: anche questa gara è stata rinviata a data da destinarsi.

Il derby romagnolo-emiliano Ravenna-Ferrara è oggetto di scontro fra i club: gli estensi, alle prese con i postumi del Covid, hanno annunciato di non prendere parte al match rischiando così il 20-0; il club ravennate non ha concesso il rinvio per una questione di "equità sportiva".

Cambio in panchina a San Severo, salutato Lino Lardo, i pugliesi nel difficilissimo match interno contro Napoli di oggi saranno guidati dalla coppia Panizza-Piersante. Interessante il confronto tra Forlì ed Eurobasket Roma: la capolista, tornata al successo contro Rieti, ospita la formazione capitolina, reduce da cinque vittorie consecutive. Cerca conferme pure Scafati, che non vuole perdere contatto dalle battistrada: oggi il confronto interno contro Cento.



Classifica

Forlì 28 (17 gare giocate) e Napoli 28 (19)

Scafati 26 (17)

Ebk Roma 24 (18)

Ferrara 18 (15), Cento 18 (17) e Pistoia 18 (19)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (18)

Ravenna 12 (17)

Latina 8 (15) e San Severo 8 (16)

Stella Azzurra Roma 4 (16)



