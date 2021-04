Il Rieti fa un bel balzo in avanti ed esce dalla zona calda, ora la sfida col Fiuggi che ha battuto la Recanatese

RIETI - Il Manlio Scopigno torna a tingersi di amarantoceleste. Il Rieti torna al successo. Vittoria sofferta ma tanto attesa da tutto l’ambiente che dà respiro e serenità per affrontare al meglio il finale di stagione. I 30 punti fanno allontanare il Rieti dalla zona calda. Da domani testa al turno infrasettimanale sempre allo Scopigno dove sarà ospite il Fiuggi mercoledì 15 aprile alle 15.

Dopo la 9^ giornata di ritorno la classifica si muove a suon di colpi di scena. Il Città di Campobasso va sempre più in alto e nello scontro con il Castelnuovo Vomano si esalta: è 4-0 per i padroni di casa. È la migliore del girone per gol fatti, la seconda per gol subiti.



Il Notaresco non si arrende e resta in scia: vittoria di misura per 1-2 in casa del Castelfidardo. Ancora cinque i punti che separano il Notaresco dalla prima posizione.



Gli scontri al vertice hanno portato abbondanti novità. La Matese si prende con forza il quinto posto dopo l’1-0 sul Cynthialbalonga. I verdeoro riportano numeri di una big: sono quattordici i risultati utili consecutivi.

La prossima avversaria del Rieti, l’Atletico Terme Fiuggi manda segnali importanti: la formazione laziale raggiunge il successo per 1-0 sulla Recanatese ma resta dentro le basse zone della classifica. Il Pineto raccoglie ottimi punti contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio: termina 2-1 il match giocato in casa della formazione adriatica.

Rinvita Montegiorgio-Vastese su richiesta della società ospite per positività al covid riportate nel gruppo squadra. Stessa sorte per la sfida Olympia Agnonese-Tolentino su richiesta della squadra di casa. L’ultimo rinvio è arrivato nella giornata di ieri: Aprilia-Vastogirardi rinviata a data da destinarsi dopo alcune positività all’interno del gruppo squadra ospite.

La classifica

Città di Campobasso 53 (24 gare giocate)

Notaresco 48 (23)

Cynthialbalonga 42 (25)

Castelnuovo Vomano 41 (24)

Matese 37 (24)

Vastogirardi 35 (22)

Castelfidardo 33 (23)

Tolentino 31 (23)

Rieti 30 (24)

Montegiorgio 29 (21)

Recanatese 29 (23)

Vastese 27 (20)

Aprilia 27 (23)

Pineto 25 (18)

Fiuggi 23 (20)

Real Giulianova 19 (24)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (19)

