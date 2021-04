Il Rieti al decimo posto, a +4 dalla zona playout, domenica importante trasferta a Pineto prima della sosta

RIETI - Dopo il punto conquistato allo Scopigno contro l'Atletico Fiuggi (3-3), il Rieti si trova al decimo posto a +4 dalla zona playout e una gara da recuperare (il 2 maggio a Porto Sant'Elpidio). A metà maggio, al termine di tutti i recuperi, si avrà un quadro più veritiero della classifica. Intanto sarà importante fare punti domenica a Pineto, prima della sosta.

Il Notaresco affronta a viso aperto il Castelnuovo Vomano: i padroni di casa vincono il derby per 3-0 e si avvicinano alla capolista Campobasso. Gli ospiti sono in crisi di risultati, otto gol subiti nelle ultime tre uscite.

Frena la Cynthialbalonga che si prende solo un punto nella sfida con il Pineto: è 1-1. Dopo la sconfitta nella precedente domenica, arriva solo un pareggio che fa avvicinare la dirette concorrenti al terzo posto. Buon punto per la formazione adriatica.

La Matese non molla e vola sempre più alto: fa 1-2 in casa della Vastese. A Vasto i verdeoro siglano un altro record, sono quindici le gare senza sconfitte. Il quarto posto è a un punto, il terzo a sole tre lunghezze.

Termina in parità anche Tolentino-Castelfidardo: si conclude 1-1. Un punto serve a poco per entrambe le formazioni. Match equilibrato come si poteva immaginare alla vigilia.

Tra gli alti e bassi la Recanatese torna al successo: è 2-0 sul Montegiorgio e si posiziona e metà del girone. Gli ospiti restano comunque fuori la zona calda della classifica.

L’Aprilia brilla nella sfida con il Porto Sant’Elpidio: 1-4 con il fanalino di coda del girone. Facile il match dei laziali.

Rinviate la gare Vastogirardi-Città di Campobasso su richiesta dei padroni di casa e Real Giulianova- Olympia Agnonese su richiesta degli ospiti. Entrambe per le positività legate al Covid.

La classifica



Città di Campobasso 53 (24 gare giocate)

Notaresco 51 (24)

Cynthialbalonga 43 (26)

Castelnuovo Vomano 41 (25)

Matese 40 (25)

Vastogirardi 35 (22)

Castelfidardo 34 (24)

Tolentino 32 (24)

Recanatese 32 (24)

Rieti 31 (25)

Aprilia 30 (24)

Montegiorgio 29 (22)

Vastese 27 (21)

Pineto 26 (19)

Fiuggi 24 (21)

Real Giulianova 19 (24)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (20)

