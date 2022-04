5° Torneo delle Province, a Cesano il Football Rieti chiude al terzo posto. Foto

RIETI - Si è concluso con la conquista di un onorevole terzo posto, l'avventura degli Esordienti '09 della Football Rieti 1936 alla quinta edizione del "Torneo delle Province" - Memorial Lamberto Visani - svoltosi dal 13 al 16 aprile scorsi a Cesano, al quale hanno partecipato Lazio, Frosinone, Viterbese, Cesano, Civitavecchia, Rieti e gli orange di casa, vincitori dell'edizione.

Per i ragazzi allenati dai tecnici Luca Alessandrini e Alessio Ortenzi, una vittoria e una sconfitta nel girone preliminare: 5-2 al Civitavecchia e 2-6 contro il Cesano, che poi si è aggiudicato il torneo. In semifinale, invece, la formazione amarantoceleste ha perso di misura contro la Lazio (0-1 e due traverse a negare la possibilità di ambire al primo posto) contendendo, però, la finalina per il 3°-4° posto al Frosinone, battuto 5-4 ai calci di rigore, dopo lo zero a zero con cui si erano conclusi i tempi regolamentari.

«Un risultato che consideriamo importante e prestigioso - ammette Gennaro Isaia, responsabile della scuola calcio reatina - al cospetto di società professionistiche come Lazio, Frosinone e Viterbese e realtà come Cesano e Civitavecchia che da sempre recitano un ruolo di prim'ordine nel calcio dilettantistico della nostra regione».

Questo l'elenco dei ragazzi che hanno preso parte al torneo: Nicolò Miotti, Francesco Ferroni, Riccardo Adami, Luca Leonardi, Raffaele Buccioni, Valerio Cantonetti, Alessandro Dante, Riccardo Ferretti, Giorgio Iacoboni, Roberto Lavarini, Daniel Nepi, Francesco Pariboni, Mattia Rosati, Jacopo Serilli, Filippo Novelli, Christian Cruciani, Diego Paoletti.