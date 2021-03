Cynthialbalonga in grande spolvero espugna Campobasso e giovedì aspetta il Rieti, a -1 dalla zona playout

RIETI - Cambia poco per il Rieti la classifica del girone F dopo la quinta di ritorno. Un punto per gli amarantocelesti (0-0 in casa con la Recanatese) che restano a -1 dalla zona playout

Nella 5^ giornata di ritorno cede la capolista Città di Campobasso: tra le mura amiche passa 1-2 la Cynthialbalonga, che giovedì 1° aprile ospiterà il Rieti. Gli ospiti espugnano il “Nuovo Romagnoli” e si avvicinano al quarto posto. Per i padroni di casa la sconfitta costa cara: il Notaresco, vittorioso sul campo dell’Aprilia è ora a -2 con una gara in meno. Banegas, per il Notaresco porta i tre punti e l’1-0 con la formazione laziale. Pareggi in altre due gare del girone F di serie D: Montegiorgio-Castelnuovo Vomano termina 0-0, reti inviolate anche nel match tra Castelfidardo e Matese. Nessuno dei due match smuove la classifica che rimane invariata. Il Tolentino torna a vincere: è 1-2 sul campo del Pineto. La formazione cremisi torna a respirare con i tre punti presi in casa adriatica.

Rinviata Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi per alcune positività riportate nel gruppo squadra della società di casa. Problemi legati al Covid anche per la Vastese che deve rinviare il match in programma in casa dell’Olympia Agnonese. Rinviata anche Real Giulianova-Porto Sant’Elpidio per positività nel gruppo squadra degli ospiti.

La classifica

Città di Campobasso 47 (22 gare giocate)

Notaresco 45 (21)

Castelnuovo Vomano 41 (22)

Cynthialbalonga 39 (23)

Vastogirardi 35 (21)

Castelfidardo 33 (22)

Matese 31 (22)

Tolentino 30 (22)

Recanatese 29 (22)

Vastaste 27 (20)

Rieti 27 (22)

Montegiorgio 26 (19)

Aprilia 26 (22)

Fiuggi 20 (19)

Pineto 18 (15)

Real Giulianova 18 (22)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (18)

