Rieti, vietati passi falsi con la Recanatese: c'è da vendicare il ko dell'andata. Per Battisti e Pezzotti una gara speciale

RIETI - Tutto pronto per la prima di Raffaele Battisti sulla panchina del Rieti. In settimana la società ha ufficializzato il suo arrivo, domani i primi 90’. Alle 15 al Gudini avrà di fronte la Recanatese di un altro reatino, il capitano Marco Pezzotti. Gli amarantocelesti scendono in campo dopo due settimane di stop tra la pausa e il rinvio del match col Porto Sant’Elpidio. La sfida si preannuncia equilibrata, la Recanatese è avanti solo di due lunghezze. Gli amarantocelesti pronti a vendicare il ko dell'andata: in terra marchigiana finì 3-0.

L’ora legale sposta anche tutte le altre gare alle 15. Nei piani alti della classifica attenzione sul match Città di Campobasso-Cynthialbalonga: non è ammesso passo falso per la capolista padrone di casa mentre gli ospiti devono tenere saldo il quarto posto. Dopo lo stop a causa alcune positività nel gruppo squadra del Notaresco, gli abruzzesi, con tamponi tutti negativi, sono ospiti dell’Aprilia. Non è una gara facile per il Notaresco contro la formazione laziale che sa il fatto suo. Il Castelnuovo Vomano va in casa del Montegiorgio: i neroverdi, riportano il primo posto per punti raccolti in trasferta e il secondo per gol fatti in campionato. Il Montegiorgio deve stare con la testa sul match. Interessante la partita Castelfidardo-Matese: le due compagini occupano rispettivamente il sesto ed il settimo posto, solo due punti le separano. Meglio la Matese nelle ultime sfide. Sulla riviera adriatica va in scena il match Pineto-Tolentino: i padroni di casa, ultimi per gare giocate (14 su 22) credono nei tre punti per risalire la classifica. La formazione cremisi è in crisi di risultati.

Rinviata Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi per alcune positività riportate nel gruppo squadra della società di casa. Problemi legati al Covid anche per la Vastese che deve rinviare il match in programma in casa dell’Olympia Agnonese. Rinviata anche Real Giulianova-Porto Sant’Elpidio per positività nel gruppo squadra degli ospiti.

Classifica

Città di Campobasso 47 (21 gare giocate)

Notaresco 42 (20)

Castelnuovo Vomano 40 (21)

Cynthialbalonga 36 (22)

Vastogirardi 35 (21)

Castelfidardo 32 (21)

Matese 30 (21)

Recanatese 28 (21)

Vastese 27 (20)

Tolentino 27 (21)

Rieti 26 (21)

Aprilia 26 (21)

Montegiorgio 25 (18)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Pineto 18 (14)

Real Giulianova 18 (22)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

