Castelfidardo espugna Castelnuovo Vomano al 95', quattro pareggi e otto squadre ferme

RIETI - Termina parzialmente la 4^ giornata di ritorno: solo cinque su nove le gare giocate, tanti gli stop causa Covid. Quattro pareggi e una vittoria quella del Castelfidardo nei minuti di recupero. Di nuovo in campo il Pineto dopo più di un mese di stop per alcune positività nel gruppo squadra. Frenano le grandi.

Al “Ferrante” il Matese ferma la capolista Città di Campobasso: è 0-0 tra le due formazioni. I padroni di casa si affermano in grande ripresa, non subiscono una sconfitta da più di un mese e mezzo. Il Città di Campobasso sembra in calo: solo due i gol fatti nelle ultime quattro gare. Primo posto ancora saldo a +5 sul Notaresco che però deve recuperare la gara odierna.

Frenata e sconfitta per il Castelnuovo Vomano che viene beffato all'ultimo minuto recupero dal Castelfidardo: termina 2-3 il match arbitrato dal reatino Marco Marchioni. La spuntano gli ospiti che ribaltano il match nella ripresa, da 2-0 a 2-3. La sconfitta non compromette il terzo posto dei neroverdi mentre il Castelfidardo si avvicina alla quinta posizione.

Pareggio amaro per la Cynthialbalonga che fa 1-1 col Real Giulianova. I padroni di casa, tra le squadre di alta classifica, sono gli unici ad aver disputato tutte le 22 gare e il quarto posto sembra in bilico. Per gli ospiti giallorossi un punto non serve a nulla. Termina 1-1 anche la sfida Vastogirardi-Olympia Agnonese. Pedale sul freno per i padroni di casa che sbandano ma si riprendono nel finale. I due punti persi potevano valere il quarto posto, per l’Olympia quattro punti in classifica e penultima posizione. Tra Recanatese e Pineto è 2-2. Il Pineto torna bene in campo e si prende un punto dalla Recanatese, il prossimo avversario del Rieti.

Classifica

Città di Campobasso 47 (21 gare giocate)

Notaresco 42 (20)

Castelnuovo Vomano 40 (21)

Cynthialbalonga 36 (22)

Vastogirardi 35 (21)

Castelfidardo 32 (21)

Matese 30 (21)

Recanatese 27 (20)

Vastese 27 (20)

Tolentino 26 (20)

Rieti 26 (21)

Aprilia 26 (21)

Montegiorgio 25 (18)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Pineto 18 (14)

Real Giulianova 18 (22)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

