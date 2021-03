Il Rieti alla finestra causa Covid nel Porto Sant'Elpidio, altre tre gare inviate, Pineto torna in campo a Recanati

RIETI - In attesa di vedere la prima di mister Raffaele Battisti sulla panchina del Rieti, gli amarantocelesti gurdano alle sfide della domenica da casa a causa di alcune positività riportate all’interno del gruppo squadra del Porto Sant’Elpidio. I reatini scenderanno di nuovo in campo domenica 28 marzo in casa con la Recanatese di Marco Pezzotti.

Sfida rinviata non solo per il Rieti ma per altri sei club del girone F di serie D: Notaresco-Montegiorgio per alcune positività ripotate nella formazione di casa, Tolentino-Atletico Terme Fiuggi per problemi legati al Covid nella società laziale, Vastese-Aprilia per positività riportate nel gruppo squadra degli abruzzesi.

Domani in campo cinque sfide valide per la 4^ giornata di ritorno. La capolista Città di Campobasso è ospite della Matese: si preannuncia una sfida interessante tra due formazioni che vengono da un periodo di ottima forma. I padroni di casa non riportano sconfitte dal 6 gennaio scorso. Occhi puntati anche sulla sfida d'alta quota Castelnuovo Vomano-Castelfidardo, arbitrata dal reatino Marco Marchioni. Sul fronte Castelnuovo i tre punti porterebbero un momentaneo secondo posto aspettando il recupero del Notaresco.

Non da sottovalutare il match della Cynthialbalonga che ospita il Real Giulianova: gli ospiti sembrano in ripresa non incassano una sconfitta da tre gare. Più alla portata il match per il Vastogirardi che ospita il fanalino di coda Olympia Agnonese: tre punti per i gialloblù potrebbero portare il quarto posto se i castellani non vincono. A Recanati torna in campo il Pineto: il team abruzzese non gioca da più di un mese causa Covid, l’ultima gara risale al 3 febbraio (sconfitta per 2-1 in casa del Castelfidardo). Debutta anche il nuovo tecnico dei biancoazzurri Pomante in casa della Recanatese, prossimo avversario del Rieti.

Classifica

Città di Campobasso 46 (20 gare giocate)

Notaresco 42 (20)

Castelnuovo Vomano 40 (20)

Cynthialbalonga 35 (21)

Vastogirardi 34 (20)

Castelfidardo 29 (20)

Matese 29 (20)

Vastese 27 (20)

Recanatese 26 (19)

Tolentino 26 (20)

Rieti 26 (21)

Aprilia 26 (21)

Montegiorgio 25 (18)

Atletico Terme Fiuggi 20 (19)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 17 (21)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

Olympia Agnonese 3 (19)

