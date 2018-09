di Vittorio Giuliano

RIETI - La realtà scolastica sta cambiando: rispetto a un decennio fa, questo importantissimo mondo è andato incontro ad un processo evolutivo, che ha visto i tradizionali, e forse obsoleti, metodi di insegnamento essere affiancati da nuove metodologie che forniscono agli studenti i requisiti necessari per essere i futuri protagonisti del mondo del lavoro.



Il Liceo Scientifico Carlo Jucci si sta muovendo in questa direzione, come testimonia l’iniziativa che verrà realizzata usufruendo dei Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale (PON), “Walking With Us”.



L’opportunità di partecipare a questa iniziativa è stata data a 15 alunni di terzo e quarto anno della scuola superiore in posesso della certificazione B1 inglese, che si sono distinti per meriti scolastici. I vincitori del bando inseriti in una graduatoria, che è stata resa pubblica nella sezione albo pretorio del sito della scuola partiranno dall’Italia, accompagnati dalle professoresse Cecilia Cenciarelli e Teresa Bulfaro, il 21 settembre in direzione Bruxelles, per fare ritorno dal belgio tre settimane dopo, l’11 ottobre. Durante questo periodo, avranno la possibilità di conoscere i vari uffici della Camera di Commercio Belga-Italiana, di comprendere il funzionamento dell’UE, la visione imprenditoriale delle zone del nord europa, ben differente da quella italiana e di svolgere un approfondimento linguistico in lingua inglese, per sviluppare conoscenze in ambiti linguistici specifici come il Business English, ovvero tutto il lessico anglosassone usato in ambienti economici e commerciali.



Dopo questa prima fase di conoscenza generale, i partecipanti entreranno nel vivo del progetto, il loro compito sarà quello di internazionalizzare presso la camera di commercio una risorsa del patrimonio turistico locale quale il “Cammino di Francesco”, supervisionati dai tutor interni e da project manager del luogo.



L’obiettivo di questa iniziativa è fornire agli studenti una conoscenza degli strumenti di comunicazione, utili per la riuscita commerciale nei mercati esteri, e contemporaneamente fornire una spinta giovanile ad una realtà economica profondamente colpita dagli eventi sismici del 2016, come quella del territorio reatino.



Gli studenti, prima della partenza, verranno formati da personale locale; il primo incontro si svolgerà il 6 settembre; agli studenti verranno fornite tutte le informazioni sul cammino di Francesco grazie ad un incontro con padre Marino.

Questo sarà il primo di una serie di 8 ore ore di formazione a cui verranno sottoposti i partecipanti, per sviluppare le conoscenze necessarie per vivere al meglio questa esperienza e per renderla il più proficua possibile.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA