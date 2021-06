Il Rieti a caccia della cinquina a Montegiorgio per restare in corsa per i playoff. Niente tifosi ospiti: la delusione

RIETI - Dopo il successo per 2-0 sull’Aprilia datato 26 maggio che ha siglato il poker di vittorie consecutive, il Rieti scende di nuovo in campo per il rush finale. Domani, alle 16, per la 14^ di ritorno, gli amarantocelesti giocheranno sul campo del Montegiorgio, senza tifosi visto il divieto di accesso per quelli ospiti (anche se all'inizio della settimana era stata data dal club marchigiano la disponibilità per 50 biglietti e quindi delusione per coloro che avevano organizzato la trasferta), mentre i supporters locali potranno accedere alla tribuna nella misura del 25% della capienza come disposto dalla questura di Fermo.

Un solo punto di vantaggio del Rieti sui padroni di casa, che all'andata, il 10 marzo scorso, vinsero 4-2 al Gudini e segnarono anche il destino del tecnico Campolo, che subì una contestazione e successivamente fu esonerato dal club. Per gol fatti è il Montegiorgio ad avere la meglio mentre per gol subiti i reatini sono superiori, il distacco anche in questi casi è irrilevante, solo un punto. Sfida molto equilibrata, il Rieti si aggancia ancora al sogno playoff.

In campo anche tutte le altre formazioni del girone F di serie D, alcune tornano ad ospitare il pubblico pur con biglietti limitati. La capolista città di Campobasso, a un passo dalla promozione, ospita l’ormai retrocessa Porto Sant’Elpidio. Gara alla mano senza particolari preoccupazioni per i padroni di casa.

Diretta concorrente per buona parte del campionato è il Notaresco che ormai si gode la seconda posizione in classifica. Al “Vincenzo Savini” arriva il Vastogiardi senza particolari ambizioni.

Ancora incerta la corsa per i playoff. Il Cynthialbalonga va in trasferta sul campo della Vastese, la Matese in casa ospita la Recanatese mentre il Pineto va in casa dell’Aprilia.

Cercano un posto tra le big il Castelfidardo che aspetta l’arrivo del Real Giulianova e il Castelnuovo Vomano contro il Tolentino.

Sfida senza obiettivi quella tra Olympia Agnonese e Atletico Terme Fiuggi. La prima è ormai retrocessa mentre la seconda si gode i 33 punti utili per restare dentro questo campionato anche per la prossima stagione.

La classifica

Città di Campobasso 67 (30 gare giocate)

Notaresco 59 (30)

Cynthialbalonga 49 (30)

Matese 48 (30)

Pineto 46 (29)

Castelfidardo 45 (30)

Castelnuovo Vomano 43 (27)

Rieti 43 (30)

Recanatese 42 (29)

Montegiorgio 42 (30)

Vastese 39 (30)

Vastogiardi 39 (29)

Aprilia 38 (30)

Fiuggi 33 (30)

Tolentino 33 (30)

Real Giulianova 28 (30)

Olympia Agnonese 14 (30)

Porto Sant’Elpidio 10 (30)