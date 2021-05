Il Rieti ad Agnone per un doppio bis e per allontanarsi dalla zona playout, salta la sfida dell'Aprilia

RIETI - Al comunale di Agnone, il Rieti di mister Raffaele Battisti prova a mettersi di nuovo in luce bissando sia il successo di mercoledì scorso a Porto Sant'Elpidio che quello all'andata con i molisani (3-0 al Gudini). Alle 16, gli amarantocelesti sono ospiti del fanalino di coda Olympia Agnonese per la 12^ giornata di ritorno. Sfida alla portata per allontanarsi dalla zon aplayout sperando anche nei passi falsi delle dirette concorrenti in un finale di stagione che si fa sempre più avvincente.

Alle 16 anche tutte le altre sfide del girone F di serie D. La capolista Città Di Campobasso è in pole per prendersi altri tre punti: al “Nuovo Romagnoli” arriva il Tolentino. Sfida interessante, la formazione ospite cerca punti salvezza, i padroni di casa punti per la promozione.

Distante tre punti e con una sfida in più della capolista, il Notaresco, secondo in classifica, è impegnato nel big match con la terza del girone, la Cynthialbalonga. Per quest’ultima è importante confermare il terzo posto, il Notaresco dalla sua parte deve mantenere la scia della formazione al vertice.

La 12^ giornata continua a non deludere. Sempre nei piani alti si sfidano Castelfidardo-Recanatese. Sfida che si preannuncia equilibrata, entrambe sono a quota 42 e con ventotto gare giocate. In termini di punti raccolti, meglio il Castelfidardo tra le mura amiche rispetto ai giallorossi in trasferta. Il successo per una della che compagini vale l’entrata effettiva tra le big del girone.

Dopo il rinvio della sua 11^ giornata di ritorno, il Castelnuovo Vomano torna sul prato verde tra le mura amiche. Ospite è la Vastese in cerca di punti per allontanarsi dalla zona calda. Entrambe con ventisei gare giocate distano 7 lunghezze. La Vastese viene da un periodo più proficuo rispetto agli avversari del Castelnuovo.

Cerca un posto tra le big anche la Matese: i verde-oro ospitano il Vastogiardi. La Matese, dopo aver interrotto una serie molto lunga di risultati utili consecutivi sembra non riuscire a riprendere il ritmo di vittorie. Sfida che si prospetta comunque equilibrata contro un Vastogiardi tra alti e bassi.

Da dentro ai playout alla lotta tra i piani alti, il Pineto non frena la sua corsa. La formazione adriatica è ospite dell’Atletico Terme Fiuggi. I padroni di casa di contro sono sempre alla ricerca di punti fondamentali per uscire dalla zona calda.

Tre lunghezze dal Pineto, il Montegiorgio si gode la discreta posizione di metà classifica. I padroni di casa ospitano il Porto Sant’Elpidio. Nonostante la posizione, i rossoblù sono obbligati al successo, la zona calda dista solo due punti e le dirette concorrenti sono a pochi passi dal sorpasso.

Rinviato il match tra Aprilia e Real Giulianova su richiesta della società di casa per alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra.

La classifica

Citta Di Campobasso 58 (27 gare giocate)

Notaresco 55 (28)

Cynthialbalonga 45 (28)

Castelfidardo 42 (28)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 42 (28)

Recanatese 42 (28)

Pineto 39 (25)

Montegiorgio 36 (27)

Vastogiardi 36 (25)

Vastese 35 (26)

Rieti 34 (27)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (27)

Fiuggi 31 (27)

Real Giulianova 35 (26)

Porto Sant’Elpidio 7 (25)

Olympia Agnonese 5 (25)

