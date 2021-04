Rieti sconfitto, ora la zona playout è a -2 e le rivali per la salvezza diretta hanno più partite da recuperare

RIETI - Giornata grigia per il Rieti che viene sconfitto per 2-0 sul campo del Pineto: ora la zona playout è a -2 e le rivali per la salvezza hanno più partite da recuperare degli amarantocelesti, che devono solo giocare qualla a Porto Sant'Elpidio (2 maggio).

Nella 10^ giornata di ritorno, frena la capolista Città di Campobasso, con la Vastese è 0-0. Risultato importante agli occhi degli ospiti che riescono a fermare il club in vetta al girone. Pareggio amaro per i padroni di casa che però si consolano con il risultato di Matese-Notaresco. La Matese pareggia 1-1 con il Notaresco. Continua la striscia positiva dei campani: sedici gare senza sconfitte. Il Notaresco non approfitta del mezzo passo falso del Campobasso e non riesce ad agganciare in vetta i molisani.

Il Castelnuovo Vomano cerca di rientrare dalla crisi, contro il Cynthialbalonga termina 3-3. Per i neroverdi padroni di casa, il risultato costa caro ai fini della classifica. Per gli ospiti il pareggio non è determinante.

Al “Quinto Ricci” di Aprilia, la formazione biancoceleste viene superata di forza dalla Recanatese. In terra ospite, i marchigiani si impongono per 0-5 sui laziali. Il risultato non compromette di molto le sorti dell’Aprilia quanto dei giallorossi che scalano la classifica. Risultato inaspettato data l’alto livello di equilibrio tra le due formazioni.

Vittoria di misura per il Montegiorgio: 2-1 sul Tolentino. Sfida equilibrata per buona parte della gara ma è la formazione di casa ad avere la meglio. Pari i punti tra i due club che occupano le posizioni centrali della classifica.

Nei piani bassi della classifica, il Real Giulianova è padrone del campo in casa del Fiuggi. Termina 0-2 in favore degli ospiti. Colpo basso per i laziali che ora sentono il fiato sul collo del Giulianova distante solo due lunghezze.

Rinviata causa Covid la sfida tra Castelfidardo e Vastogirardi su richiesta della squadra ospite. Stessa sorte per Olympia Agnonese-Porto Sant’Elpidio su richiesta della squadra di casa.

La classifica

Città di Campobasso 54 (25 gare giocate)

Notaresco 52 (25)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (26)

Vastogirardi 35 (22)

Recanatese 35 (25)

Castelfidardo 34 (24)

Montegiorgio 32 (23)

Tolentino 32 (25)

Rieti 31 (26)

Aprilia 30 (25)

Pineto 29 (20)

Vastese 28 (22)

Fiuggi 24 (22)

Real Giulianova 22 (25)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (20)

