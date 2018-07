L'Avvenire contro Di Maio, più che pensare ai vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico

Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di «fare buon uso delle risorse pubbliche». Dall'Avvenire arriva una sferzata contro i 5Stelle e il vice premier Luigi Di Maio. Quello che è serve, si legge in un editoriale, «è una crescita sostenibile capace di garantire il benessere dei cittadini». E ancora: «ogni giorno che passa accresce un rimpianto davanti all'azione del governo: è sul piano economico che si attende un impulso forte dal nuovo esecutivo giallo verde». Il cambiamento vero, per il giornale dei vescovi, è soprattutto questo e non tanto il tema dei vitalizi.

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



