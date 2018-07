Parte domenica il Tour to France, la gara ciclistica dal Vaticano a Lourdes

Città del Vaticano - Non si chiama Tour de France ma Tour to France anche se resta sempre una bella gara di biciclette, un vero e proprio tour ciclistico che partirà da piazza San Pietro domenica 22 luglio per raggiungere il 29 luglio Lourdes, dopo 1550 km e 8 tappe. L’iniziativa è di un sacerdote, Clemens Gutberlet che lavora in Vaticano, alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e, naturalmente, instancabile ciclista.



Il Tour to France, infatti, nasce dal desiderio di creare nuove borse di studio per gli studenti dell’Ateneo Regina Apostolorum. Padre Clemens, con la sua bicicletta, in passato ha effettuato percorsi sempre più lunghi e faticosi, fino a raggiungere prestazioni di altissimo livello. Nel 2009 ha partecipato e vinto la Clericus Bike Cup, gara riservata a sacerdoti e seminaristi di tutto il mondo che ha preceduto la tappa conclusiva del Giro d’Italia di quello stesso anno.

Il Tour to France sarà raccontato quotidianamente sulla piattaforma CrowdRise al link: https://www.crowdrise.com/o/en/campaign/tour2france



Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



