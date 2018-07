Papa Francesco firma il decreto delle virtù eroiche di La Pira, santità si avvicina

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO - Professore di diritto romano, padre costituente, parlamentare, sindaco di Firenze per quasi due decenni, a partire dai primi anni ‘50, e adesso quasi santo. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio. Per i fiorentini La Pira - che è stato un infaticabile ambasciatore di pace ascoltato da uomini di ogni orientamento politico, culturale e religioso: dai capi di stato ai capi religiosi, dai ministri degli esteri alle persone comuni - è già santo da un pezzo. Il Vaticano ha impiegato un po' a sbloccare l'iter, sia per la mole del materiale che lo riguardava, sia per le resistenze che all'interno della curia albergavano sotto il pontificato di Papa Wojtyla, quando veniva visto con una certa diffidenza per via dei suoi contatti con il mondo comunista dell'epoca. La Pira è nato a Pozzallo il 9 gennaio 1904 ed è morto a Firenze il 5 novembre 1977.



Il Tribunale diocesano per la causa di beatificazione di Giorgio La Pira era stato istituito dal Cardinale Silvano Piovanelli nel 1986. La fase diocesana del processo (che dal punto di vista del diritto canonico va sotto il titolo di processo informativo diocesano sulle virtù eroiche e sulla fama di santità del Servo di Dio Giorgio La Pira) ha comportato l’esame teologico di tutti gli scritti editi dell’uomo politico, la raccolta delle dichiarazioni di diverse centinaia di testimoni, la relazione sui più significativi documenti inediti, e si era conclusa il 4 aprile 2005.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



