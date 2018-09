Cardinale propone donne insegnanti nei seminari per contrastare la pedofilia

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Coinvolgere maggiormente figure femminili nella formazione dei preti in seminario: potrebbe essere una delle vie per combattere il fenomeno della pedofilia. Una idea che si fa strada da tempo e che era stata lanciata da Lucetta Scaraffia, direttore del mensile dell'Osservatore Romano, Donne Chiesa Mondo. A riflettere su quella possibilità è il Prefetto della Congregazione dei Vescovi, il cardinale canadese Marc Ouellet. «Penso che sia necessario fare qualcosa di più all’interno della Chiesa e con la formazione di sacerdoti e certamente più prudenza nella scelta dei vescovi. Direi che avremmo bisogno della partecipazione di più donne» ha spiegato Ouellet, a margine dell’assemblea dei vescovi europei a Poznan (Polonia) nella formazione di sacerdoti per l’insegnamento e per il discernimento dei candidati. «Penso che abbiamo bisogno di più riflessioni in questo senso».

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA