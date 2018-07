Trasferta in Inghilterra per la squadra di cricket del Vaticano

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - La squadra di cricket del Vaticano va in trasferta in Inghilterra per promuovere relazioni interreligiose attraverso lo sport. L'equipe, ufficialmente conosciuta come St Peter's Cricket Club, e' stata fondata nel 2013 ed e' composta da seminatisti di varie nazionalità.



La squadra inizia il suo tour nel nord dell'Inghilterra, giocando una prima partita contro il prestigioso Stonyhurst College, fondato dai gesuiti alla fine del sedicesimo secolo. Il 6 luglio, i giocatori arrivano a Londra dove si uniranno ai membri della squadra dell'arcivescovo di Canterbury al famoso Lord's Cricket Ground per giocare contro una squadra interreligiosa che comprende giocatori musulmani, sikh, indu', buddisti ed ebrei.



Altri appuntamenti molto attesi includono la partita contro una squadra di parlamentari, una contro il Commonwealth XI e un'altra contro il Royal Household Cricket Club al castello di Windsor, luogo del recente matrimonio tra il Principe Harry e l'americana Megan Markle. L'8 luglio i giocatori visiteranno un centro per giovani detenuti, celebrando la Messa prima di giocare una partita. Oltre ai loro appuntamenti sportivi, la squadra Vaticana visitera' una moschea, un gurdwara sikh, un tempio indu' e una sinagoga per rafforzare le relazioni interreligiose e sottolineare il ruolo essenziale della fede nella societa' contemporanea.

