L'Osservatore Romano sottolinea che sono state sgominate due bande che lucravano sui migranti

Città del Vaticano - L'Osservatore Romano, in un articolo, mette in risalto che sono state sgominate in Italia due bande che lucravano sul traffico di migranti. Due gruppi criminali differenti che gestivano il business di migranti provenienti dall’area balcanica. Uno aveva a capo alcuni kosovari l’altro era composto da italiani e macedoni. Si tratta del lavoro di una inchiesta fatta a Palermo che ha portato al fermo di 17 persone. A capo di questa organizzazione c’era Arben Rexhepi che reclutava i migranti da mandare, attraverso la rotta balcanica, verso l’Italia. I complici portavano in auto i profughi in Svizzera. Per arrivare oltre confine i migranti pagavano 3000 euro ciascuno. La seconda organizzazione criminale, gestita a Palermo da Fatmir Ljatifi e Giuseppe Giangrosso, reclutava cittadini slavi da far entrare in Italia con falsi contratti di lavoro. Il pregiudicato Dario Vitellaro aveva coinvolto una società compiacente in grado di assumere fittiziamente gli stranieri.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17



