E' tornata a San Pietro la salma di San Giovanni XXIII dopo la trasferta a Bergamo

Città del Vaticano - E' tornata a san Pietro, ricollocata al medesimo posto, sotto uno degli altari della basilica di San Pietro, l'urna di cristallo contenente il corpo imbalsamato di San Giovanni XXIII. La sistemazione è stata fatta in queste ore a cura della basilica che ha provveduto a ripristinare le cose esattamente come erano prima che fosse portata in pellegrinaggio a Bergamo, dove è rimasta esposta alla venerazione dei fedeli per circa un mese. la cera della mano che in alcuni punti si era sciolta per il caldo - nel transito bergamasco - è stata ritoccata e rimessa in ordine. La diocesi lombarda durante questo periodo è stata meta di continue visite, un fiume di persone che si è riversato compostamente su Bergamo, città natale del Papa Buono. Il bilancio complessivo parla di 250 mila visite. Tra i pellegrini che hanno sostato davanti al pontefice del Concilio anche il cardinale Pietro Parolin.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA