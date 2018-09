Ratzinger difende la scelta di dimettersi: «Rabbia contro di me»

A più di cinque anni di distanza dalla storica rinuncia al soglio pontificio, emergono nuovi dettagli sulla clamorosa scelta di Joseph Ratzinger. Uno scambio epistolare fra il Papa emerito Benedetto XVI e un «cardinale tedesco» - di cui non è stata resa nota l'identità - è stato pubblicato dal quotidiano tedesco Bild.



Ratzinger risponde seccamente alle critiche «Posso ben capire il profondo dolore che Lei e molti altri avete sentito con la fine del mio pontificato», scrive tra l'altro Benedetto XVI nella missiva riportata dalla Bild, «ma il dolore in alcuni, così mi sembra, e anche in lei è diventato una rabbia che non riguarda più solo la rinuncia, ma si estende sempre più anche alla mia persona e al mio pontificato nel suo insieme».



«Se conosce un modo migliore (della rinuncia, ndr) e crede di poter condannare quello da me scelto, la prego di dirmelo», ironizza non senza severità il Pontefice emerito. «Piuttosto preghiamo, come ha fatto a conclusione della Sua lettera, che il Signore venga in aiuto della Sua Chiesa. Con la mia apostolica benedizione, suo, Benedetto XVI», è l'ultima frase citata.

