Pedopornografia, arrestato in Vaticano ex funzionario della Nunziatura di Washington monsignor Carlo Alberto Capella

Monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington, è stato arrestato per pedofilia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Gendarmeria Vaticana. L'imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto giunge al termine di un'indagine del Promotore di Giustizia per possesso di ingente materiale pedopornografico. Lo comunica la Sala stampa vaticana. Il mandato d'arrestro è stato emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano su proposta del Promotore di Giustizia.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47



