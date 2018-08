Pedofilia, attacco a Francesco da ex nunzio. Il Papa: «Giudicate voi»

«Ho letto questa mattina quel comunicato. Dico sinceramente: leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo: credo che il comunicato parla da sé e voi avete la capacita giornalistica sufficiente per trarre le conclusioni».



Lo ha detto il Papa parlando della lettera dell'ex Nunzio in Usa, mons. Carlo Maria Viganò, nella quale si dice che Papa Francesco era a conoscenza dei comportamenti dell'ex cardinale Theodore McCarrick accusato di pedofilia. Poi ha parlato dell'incontro con otto vittime di pedofilia che ha avuto sabato pomeriggio a Dublino: «Ho sofferto tanto ma credo che si dovevano ascoltare queste otto persone».



Poi il Papa ha riferito che è stato lui a fare «la proposta di chiedere perdono oggi nella messa ma su cose concrete». «È stato doloroso - ha sottolineato parlando dell'incontro - ma c'è anche la consolazione di poter aiutare a chiarire queste cose».

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:43



