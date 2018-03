Papa, visita a sorpresa in Segreteria di Stato per gli auguri di Pasqua

Città del Vaticano Visita a sorpresa del Papa negli uffici della Segreteria di Stato. Senza tanti preavvisi nè troppa pubblicità, Francesco stamattina si è fatto portare nel Palazzo Apostolico per andare a salutare prima della Pasqua i funzionari, i sacerdoti e le suore, circa 300 persone, che lavorano nelle stanze dei bottoni, da dove si coordinano i lavori delle nunziature, degli uffici della curia, delle conferenze episcopali e da dove si tengono i rapporti con gli Stati. Non è la prima volta che il pontefice va in visita agli uffici della Segreteria di Stato, anche se è abbastanza inusuale visto che la sua attività quotidiana è ormai spostata a Santa Marta e non più nel Palazzo apostolico dove, invece, hanno gli uffici il cardinale segretario di Stato, Parolin e il Sostituto, monsignor Becciu,i suoi principali collaboratori. La visita è andata avanti per più di un'ora in un clima familiare. Il papa ha voluto parlare con i suoi collaboratori, vedere i loro uffici, ha fatto domande su dove trascorreranno la Pasqua.

Martedì 27 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



