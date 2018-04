L'ex Sant'Uffizio non autorizza i vescovi tedeschi a dare la comunione ai luterani, in Germania è un tema cruciale

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Il pressing sul Vaticano dell'ala più progressista dell’episcopato tedesco è stato fermato dall'ex Sant'Uffizio. Ultimamente un gruppo di vescovi della Germania che si stava battendo per autorizzare la cosiddetta intercomunione - la possibilità per un luterano di fare la comunione cattolica – è stato definitivamente neutralizzato dai teologi della Congregazione della Dottrina della Fede che si sono espressi negativamente sulle novità confessionali fornendo una spiegazione rigorosa. A loro parere sarebbe un azzardo. Diversi siti cattolici ( l’austriaco Kath.net e il Sismografo) hanno diffuso la notizia di una imminente lettera con la quale l’ex Sant’Uffizio avrebbe vietato qualsiasi miscugli confessionale, per evitare che il membro non-cattolico di una coppia mista possa prendere l'eucaristia. Nel febbraio scorso la maggioranza dei vescovi della Germania aveva approvato la possibilità per le coppie miste di fare la comunione e al riguardo avevano avviato delle consultazioni in Vaticano per i necessari permessi.



Erano stati sette vescovi tedeschi a porre il quesito. Il tema in Germania è molto sentito visto che una buona percentuale di famiglie è composta da coppie miste, luterani e cattolici. Per i tedeschi arrivare a fare la comunione assieme resta centrale per la tenuta della fede in Germania. «Si dovrebbero evitare le strade nazionali, separate, per raggiungere invece una soluzione globale, unificata e utile, attraverso il dialogo ecumenico».



Mercoledì 18 Aprile 2018



