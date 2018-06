Migranti, il Papa: «Serve una gestione condivisa, non sono numeri»

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO - «Serve una gestione globale e condivisa sulla migrazione internazionale». Papa Francesco riflette sul tema dei migranti in Messico, ondate di clandestini che tentano ogni giorno di attraversare il confine con gli Usa. In un messaggio inviato ad un simposio organizzato in Vaticano con la collaborazione dell'ambasciata messicana, il Papa allarga lo sguardo e riflette su un problema molto più vasto. Nella questione della migrazione «non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio». La richiesta che arriva da Francesco ai politici è di prestare maggiore attenzione per i bambini e le famiglie. «Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il muro di quella complicità comoda e muta che aggrava la loro situazione di abbandono».



Nel messaggio Francesco sottolinea che «occorre un cambiamento di mentalità: passare dal considerare l’altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che con la sua esperienza di vita e i suoi valori può apportare molto e contribuire alla ricchezza della nostra società». Per il Papa, «al fine di far fronte e dare risposta al fenomeno della migrazione attuale, è necessario l’aiuto di tutta la Comunità internazionale, dal momento che esso ha una dimensione transnazionale, che supera le possibilità e i mezzi di molti Stati. Questa cooperazione internazionale è importante in tutte le tappe della migrazione, dal Paese di origine fino alla destinazione, come pure nel facilitare il ritorno e il transito. In ognuno di questi passaggi, il migrante è vulnerabile, si sente solo e isolato. Prendere coscienza di questo è di capitale importanza se si vuole dare una risposta concreta e degna a questa sfida umanitaria».

