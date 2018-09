Papa Francesco riceve il cardinale Wuerl di Washington, anch'egli coinvolto dalle accuse di Viganò

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco ha incontrato in via riservata il cardinale di Washington, Donald Wuerl, finito al centro della bufera sulla pedofilia, dopo le accuse sul memoriale diffuso da monsignor Viganò la scorsa settimana. Il cardinale avrebbe confidato ai suoi preti dell’incontro papale, avvenuto a Santa Marta la scorsa settimana, compreso del consiglio del pontefice di consultarsi con loro sul suo futuro. Il direttore della comunicazione dell’arcidiocesi di Washington, Edward McFadden, ha confermato il viaggio di Wuerl in Vaticano ma non ha fornito ulteriori dettagli. L’arcivescovo domenica era stato pesantemente contestato in cattedrale dai fedeli: «Vergogna». Altri fedeli hanno iniziato una raccolta di firme per farlo dimettere perchè non avrebbe preso misure di sicurezza nei confronti del Mc Carrick, l'ex cardinale abusatore. Inoltre - secondo l’ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò - anch'egli sarebbe stato informato delle sanzioni imposte al suo predecessore McCarrick da parte di Papa Benedetto XVI ma ha taciuto facendo finta di niente.

Mercoledì 5 Settembre 2018



