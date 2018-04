Summit in Vaticano con i vescovi tedeschi, si cercano soluzioni per il caso della 'intercomunione'

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Summit tra i vescovi tedeschi e alcuni capi dicastero della curia per trovare una soluzione al tema della inter-comunione nelle coppie miste, dove uno dei coniugi è luterano e l'altro cattolico. Un tema piuttosto sentito in Germania che riguarda la maggior parte delle coppie. Il prossimo 3 maggio un gruppo di cardinali e vescovi tedeschi incontrerà in Vaticano alcuni capi dicastero per affrontare il tema dell’eventuale accesso all’eucarestia per gli sposi «non cattolici nei matrimoni misti». La richiesta di concedere l’inter-comunione e’ stata rivolta al Papa dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco che sara’ accompagnato a Roma anche dal cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki. Dall’altra parte del tavolo siederanno invece due capidicastero: monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unita’ dei Cristiani.



In passato il tema era stato preso in esame dai teologi della Congregazione della Dottrina della Fede ma si erano espressi negativamente.



Nel febbraio scorso la maggioranza dei vescovi della Germania aveva approvato la possibilità per le coppie miste di fare la comunione e al riguardo avevano avviato delle consultazioni in Vaticano per i necessari permessi. Per i tedeschi arrivare a fare la comunione assieme resta centrale per la tenuta della fede in Germania. «Si dovrebbero evitare le strade nazionali, separate, per raggiungere invece una soluzione globale, unificata e utile, attraverso il dialogo ecumenico».





Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54



