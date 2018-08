Anatema di Papa Francesco contro il dio denaro: «Moderno idolo che ruba la vita e porta alla solitudine»

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATICANO – L'idolatria è un peccato grave e il dio denaro resta l'idolo per eccellenza. Papa Francesco si scaglia contro la generale tendenza a misurare tutto con i soldi, a parametrare persino la vita, fino a mettere le ricchezze su un piedistallo. Proprio come il Vitello d'oro di biblica memoria. All'udienza di stamattina il pontefice si è chiesto se l'idolatria rimanda solo ai culti pagani o se «rimane una costante tentazione della fede» anche oggi, mettendo l'idolo al centro della vita, e facendo dipendere tutto quello che si fa e si pensa. «Si può crescere in una famiglia nominalmente cristiana ma centrata, in realtà, su punti di riferimento estranei al Vangelo».



«Un idolo – ha spiegato il Papa - è una visione che tende a diventare una fissazione, un’ossessione. L’idolo è in realtà una proiezione di sé stessi negli oggetti o nei progetti. Di questa dinamica si serve, ad esempio, la pubblicità: non vedo l’oggetto in sé ma percepisco quell’automobile, quello smartphone, quel ruolo – o altre cose – come un mezzo per realizzarmi e rispondere ai miei bisogni essenziali. E lo cerco, parlo di quello, penso a quello; l’idea di possedere quell’oggetto o realizzare quel progetto, raggiungere quella posizione, sembra una via meravigliosa per la felicità, una torre per raggiungere il cielo, e tutto diventa funzionale a quella meta».



Ecco che allora si entra nella seconda fase: «In antichità si facevano sacrifici umani agli idoli, ma anche oggi: per la carriera si sacrificano i figli, trascurandoli o semplicemente non generandoli; la bellezza chiede sacrifici umani; la fama chiede l’immolazione di sé stessi, della propria innocenza e autenticità. Gli idoli chiedono sangue. Il denaro ruba la vita e il piacere porta alla solitudine. Le strutture economiche sacrificano vite umane per utili maggiori. Si vive nell’ipocrisia, facendo e dicendo quel che gli altri si aspettano, perché il dio della propria affermazione lo impone. E si rovinano vite, si distruggono famiglie e si abbandonano giovani in mano a modelli distruttivi, pur di aumentare il profitto». Ci si scopre schiavi, ha aggiunto Papa Francesco, e in più infelici. «Gli idoli proiettano ipotesi future e fanno disprezzare il presente; il Dio vero insegna a vivere nella realtà di ogni giorno».

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA