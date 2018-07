Papa Francesco senza scorta passeggia in Vaticano

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Non gli sarà parso vero di camminare senza scorta, liberamente, senza essere accompagnato come sempre, seppur per un tragitto brevissimo. Papa Francesco è stato ripreso alcuni giorni fa mentre si concedeva una mini passeggiata dalla chiesa di Santo Stefano degli Abissini, all'interno delle Mura Leonine, fino a Santa Marta dove si trovano i suoi uffici e il suo appartamento.



Un filmato brevissimo, fatto con il telefonino, da uno degli invitati al matrimonio della guardia svizzera che Papa Bergoglio aveva appena celebrato nella antichissima chiesetta situata dietro la basilica vaticana. Le immagini mostrano il pontefice di spalle, senza alcun collaboratore al seguito, che si avvia verso casa, concedendosi così una insolita passeggiata senza avere attorno le guardie del corpo, una presenza necessaria alla quale fatica ad abituarsi nonostante siano ormai passati cinque anni dalla sua elezione. L'andatura del pontefice è particolarmente accentuata, quasi basculante, a causa del dolore all'anca che lo tormenta e per il quale si sottopone regolarmente ad interventi di fisioterapia.



Durante le prime settimane da Papa, Bergoglio aveva confessato apertamente la nostalgia di non potersi più muovere con libertà come un tempo, senza strutture difensive, senza dovere avvertire nessuno, anche solo per andare a trovare qualche amico o andare in pizzeria come una persona qualunque, senza provocare trambusto tra i tavoli e i clienti, senza attirare folle. Casa Santa Marta è diventato il suo quartier generale, è lì che fa arrivare gli amici e li ospita per trascorrere un po' di temo con loro. Nonostante questo Papa Francesco continua a considerare il Vaticano una specie di gabbia, di prigione.



La camminata ripresa e postata su Facebook da Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias deve essere stata quasi liberatoria. «Certo sono in una gabbia in Vaticano ma non spiritualmente» ha confessato a Dominique Wolton, nel libro intervista realizzato due anni fa.

