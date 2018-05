Monsignor Becciu chiude le polemiche: «Le riforme all'Ordine di Malta vanno avanti anche se faranno un po' soffrire»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Le riforme dei cavalieri andranno avanti. «Ogni riforma comporta un po' di sofferenza. Ma questo e' normale. Anche nella Curia romana c'e' un po' di sofferenza in tutte le riforme, pero' ho notato grande dinamismo per cui c'e' da sperare bene». L'arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, ha commentato cosi' le tensioni che nei giorni scorsi hanno preceduto l'elezione di fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a gran maestro del Sovrano Ordine di Malta. «E' un uomo di grande saggezza, semplice e preparato, quindi le sorti dell'Ordine sono in buone mani», ha sottolineato Becciu nelle cui mani il nuovo Gran Maestro ha prestato giuramento nella Chiesa di Santa Maria in Aventino, davanti al Consiglio Compito di Stato (l'organo elettivo dell'Ordine di Malta).



Il gran maestro, ha quindi proseguito Becciu parlando a margine di un convegno su alla ambasciata d'Italia presso la Santa Sede sulla Economia di Comunione, «continuera' il rapporto che abbiamo avuto finora. Un rapporto molto efficace e anche di concordia». Nel frattempo Papa Francesco ha rinnovato a monsignor Becciu il mandato di delegato pontificio «finche' non sara' compiuta la riforma», lasciando dunque senza ruolo esecutivo l'attuale cardinale patrono Leo Raymond Burke, capofila dei tradizionalisti ed esautorato dalla Santa Sede dopo le dimissioni forzate dell'ex gran maestro, l'inglese Matthew Festing.



Dopo il giuramento all'Aventino, il Gran Commendatore Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein ha imposto il collare di Gran Maestro e successivamente il Gran Cancelliere, Albrecht Boeselager ha dichiarato concluso il Consiglio Compito di Stato. Una messa solenne e' stata celebrata dall'arcivescovo Becciu. A conclusione, la bandiera di Gran Maestro e' stata issata in cima alla Villa Magistrale. Nella giornata di domani Fra' Giacomo Dalla Torre partira' per Lourdes per partecipare al 60 pellegrinaggio internazionale dell'Ordine di Malta

