Appello del Papa per i migranti, i loro viaggi in mare siano salvaguardati

Città del Vaticano - Nel giorno in cui la Chiesa ha istituito una giornata mondiale per la cura del creato Papa Francesco lancia un appello ai fedeli, ai politici, alla comunità internazionale affinchè «le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perchè sia

salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore». L'invito del Papa è contenuto in un messaggio diffuso in tutte le diocesi. «Chiediamo al Signore e a chi svolge l’alto servizio della politica che le questioni più delicate della nostra epoca, come quelle legate alle migrazioni,ai cambiamenti climatici, al diritto per tutti di fruire dei beni primari, siano affrontate con responsabilità, con

lungimiranza guardando al domani, con generosità e in spirito di

collaborazione, soprattutto tra i Paesi che hanno maggiori disponibilità».

Sabato 1 Settembre 2018



