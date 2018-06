Papa Francesco incontrerà a Ginevra una delegazione di cattolici della Corea del Nord

Città del Vaticano - Papa Francesco incontrerà a Ginevra, nel corso della visita al Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) programmata per la prossima settimana, una delegazione cristiana della Corea del Nord. La notizia è stata confermata dalla responsabile delle comunicazioni della CEC, Marianne Ejdersten, in un'intervista a Vatican News. Entrambi i paesi della penisola coreana saranno presenti con rispettive delegazioni all'importante evento di Ginevra; il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha contatti con le chiese cristiane in Corea del Nord e del Sud sin dal 1984.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA