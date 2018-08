Papa preoccupato, i bambini non sanno più farsi il segno della croce

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Di fronte alla dilagante ignoranza religiosa di tanti bambini che non sanno nemmeno farsi il segno della croce in chiesa, il Papa è tornato a esortare genitori ed educatori a fare di più. «Insegnate loro a fare il segno della croce. Non se lo sanno fare, fanno una cosa così’... E’ un compito per voi. Capito?». Papa Francesco all’Udienza Generale ha imitato con i gesti lo smarrimento di di quei ragazzini che non sanno compiere correttamente la sequela padre-figlio-Spirito santo alla messa. Persino alle cerimonie a San Pietro non è difficile notare la scarsa dimestichezza dei più giovani e i gesti confusi che improvvisano.



Non è la prima volta che Francesco affronta di petto questa emergenza. Lo aveva fatto anche alcuni mesi fa, facendo affiorare il bisogno di un maggiore impegno. Stamattina ai fedeli ha poi spiegato che non bisogna «pregare a pappagallo». Ma ha ribadito «i compiti a casa: insegnare ai bambini a farsi il segno della Croce», citando quei «santi della porta accanto che sono, ad esempio, i genitori che danno ai figli l’esempio di una vita coerente, semplice, onesta e generosa».



Un po' di tempo fa fece scalpore una indagine in Italia che iniziava con una domanda abbastanza banale: Cosa è il cristianesimo? Solo l’8% evidenziava un conoscenza accettabile di cosa fosse, il 37,4% offriva una conoscenza sufficiente ma più della metà dimostrava una scarsa o pessima conoscenza. Praticamente buio pesto. Le domande continuavano con i comandamenti. Cosa sono e quali sono? Solo due persone su dieci erano in grado di elencarli tutti. Buio anche per i nomi dei quattro evangelisti. Solo 4 persone su dieci riuscivano a infilarli senza sbagliare. Luca, Matteo, Marco, Giovanni. Insomma, una fotografia di analfabeti religiosi che con il tempo non è di certo cambiata in meglio. Ma non solo. Altre successive inchieste hanno dimostrato che un quarto degli italiani non sa nemmeno che Pasqua è il giorno della Risurrezione di Gesù Cristo. Senza contare le risposte fantasiose sulla Trinità.





