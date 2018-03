Papa Francesco telefona a una malata di tumore a Ischia: «Io prego per lei e lei preghi per me»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Papa Francesco ha telefonato a una signora di Ischia malata di tumore e impegnata nel volontariato con i poveri. Lo rende noto il Vaticano raccontando la commozione di Nunzia Mattera, presidente della Catena Alimentare di Casamicciola, conosciuta sull’isola per il suo impegno a favore delle fasce più deboli del territorio, da tempo malata di tumore. La donna ha parlato con il Pontefice per alcuni minuti. Francesco le ha spiegato di aver saputo di lei dal vescovo di Ischia, monsignor Pietro Lagnese. Mattera ha chiesto al Pontefice di «mettere Casamicciola nelle sue preghiere perché questo è diventato un paese terremotato».



Lo scorso 21 agosto il comune di Casamicciola è stato danneggiato pesantemente da una forte scossa sismica. Pronta la risposta di Papa Francesco: «Io prego per lei, e lei preghi per me». Poco prima di Natale il pontefice aveva mandato aiuti alle duemila famiglie terremotate dell'isola.

Lunedì 12 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



